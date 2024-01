Zwei NBA-Spieler überragen am Bryant-Jahrestag

Dass mit ihm und Embiid gleich zwei NBA-Stars an einem Tag mindestens 60 Punkte erzielten, war erst das vierte Mal in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt. Bryant, der 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, hatte die zweitbeste Ausbeute in der NBA-Historie einst für die Los Angeles Lakers erzielt. „Seit ich Basketball spiele, war Kobe mein Vorbild“, sagte Embiid. „Er ist der Grund, dass ich angefangen habe. Es ist schon lustig, dass er am gleichen Tag 81 geholt hat und mein Lieblingsspieler war.“