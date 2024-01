„Für Modelkarriere ist der Zug bei mir abgefahren“

Österreich schon lange abtrünnig geworden ist Arnold Schwarzenegger. Den als Stargast des Abends angesagten Steirer suchte man vergeblich. Vergangenen Donnerstagabend hatte er die Kitz-Society-Festspiele beim Stanglwirt in Going offiziell eröffnet. Das Partywochenende in Tirol dürfte der steirischen Eiche aber so sehr zugesetzt haben, dass er sich für seinen geplanten Salzburg Besuch kurzfristig entschuldigen ließ.