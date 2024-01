Top-Influencer: So können Sie von YouTube leben

Mit über zwei Millionen Abonnenten auf zwei Kanälen ist der Salzburger YouTube-Star Sascha Huber der erfolgreichste männliche Fitness-Influencer im deutschsprachigen Raum. In seinen Videos gibt er seit acht Jahren Tipps, wie man richtig trainiert, und zeigt viele Übungen vor. Huber unterhält sein Publikum aber auch mit herausfordernden „Challenges“ (Liegestütze, Klimmzüge) oder als Teilnehmer an der Reality-Show „7 vs. Wild“, dem erfolgreichsten YouTube-Survival-Format Europas.