„Niemand kann uns hier stoppen - außer wir selbst“

Papa Werner war am Vormittag aus Wien eingeflogen. So sehr der Ex-Team-Goalie von den Tormann-Qualitäten seines Sohns überzeugt ist, Constantin brachte nicht nur ihn im gestrigen Hauptrunden-Kracher zum Staunen. Der bei dieser EM oft zitierte „Möstl-Effekt“ griff im mit 19.750 Fans ausverkauften Kölner Party-Tempel von Beginn an in vollem Maß. Nach 15 Minuten hatte er acht Paraden stehen, war in den Köpfen der Deutschen tief drinnen. Im Duell der bis zum gestrigen Tag statistisch besten EM-Torhüter stand der Deutsche Wolff kaum nach - elf gehaltene Bälle nach Hälfte eins, nur zwei weniger als Möstl.