K.u.k-Tradition wird in Villach noch hochgehalten

Obwohl Österreich schon seit mehr als Hundert Jahren keinen Meereszugang mehr hat, zieht es unzählige Bürger der Alpenrepublik auf die See. „Die sind in der Vergangenheit aber immer weniger geworden“, erzählt Heiner Zechmann, Obmann der Marinekameradschaft Fregattenkapitän Peter-Pirkham Villach. Denn die Hochzeit für österreichische Seeleute war natürlich die Zeit, als noch die k.u.k. Kriegsmarine in der Adria patrouillierte. Damals diente auch der Namensgeber der Villacher Marinekameradschaft: Fregattenkapitän Albert Peter-Pirkham.