Stefan Kraft gewinnt Qualifikation in Zakopane

Nach einer überstandenen Erkrankung will Kraft mit seinem 109. Einzel-Stockerlplatz sein Idol Janne Ahonen überflügeln. Für das Einzelspringen in Zakopane qualifizierten sich mit Stephan Embacher (9.), Jan Hörl (13.), Michael Hayböck (20.) und Clemens Aigner (24.) alle sechs ÖSV-Adler mit soliden Sprüngen. In Polen steht am Samstag (16 Uhr) noch der erste Teambewerb der Saison auf dem Programm, ehe es eine Woche darauf mit der Skiflug-WM am Kulm weitergeht.