Sturm hat Macht ums Grazer Stadion neu eröffnet

Parteigenosse und Finanzstadtrat Manfred Eber will den Vorschlag ebenfalls zuerst intern besprechen. „Wir werden diese Woche der Koalition einen Zwischenbericht zum Planungsbeschluss präsentieren. Der Sturm-Vorschlag könnte aber sicher Bewegung in die Sache bringen.“

„Müssen endlich ins Tun kommen“

Auskunftsfreudiger ist da Doris Kampus, Parteichefin des Koalitionspartners SPÖ: „Die Haltung der Frau Bürgermeisterin ist da sicher nicht Koalitionslinie. Im Vorschlag von Herrn Jauk sehe ich ein ernsthaftes Bemühen, in Kooperation mit der Stadt etwas weiterzubringen. Man muss sich das natürlich noch im Detail anschauen, etwa, was dies für den GAK bedeuten würde. Aber wir diskutieren jetzt bereits seit Jahren über das Stadion – wir müssen deshalb endlich ins Tun kommen.“ Für sie ist auch vorstellbar, dass man nicht sofort die komplette Renovierung in Angriff nimmt, sondern Liebenau mit Blick auf die Kosten peu à peu modernisiert.