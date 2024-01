Wohnortnahe Versorgung wird massiv gestärkt

Investieren ist das Gebot der Stunde, wenn es um die Gesundheitsversorgung der Burgenländer geht. Allein in die neue Klinik Oberwart fließen kolportierte 235 Millionen Euro, dazu kommt der Ausbau des Krankenhause der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, in den bis 2034 250 Millionen Euro investiert werden. Weiters Millioneninvestitionen in die Klinik Oberpullendorf, den geplante Neubau der Klinik Gols sowie eine 12-Millionen-Euro-Investition in den Ausbau des Standorts Güssing.