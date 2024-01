„Der Kreis der Geschichte hat sich geschlossen“

Straßer hatte nach dem ersten Lauf 0,40 Sekunden hinter Überraschungsmann Kristoffer Jakobsen zurückgelegen, dann im packenden Showdown aber furios vorgelegt und sich uneinholbar in Führung gecarvt. Für den Deutschen, der in jungen Jahren in Kitzbühel vom heutigen Hahnenkamm-Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl trainiert und gefördert wurde, war es der vierte Weltcup-Sieg, der dritte in einem Slalom nach Zagreb 2021 und Schladming 2022.