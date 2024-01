ÖSV-Cheftrainer Pfeifer: „Das wäre dumm gewesen!“

In Wengen waren nur vier ÖSV-Läufer am Start. „Aber ich habe das tun müssen. Zur gleichen Zeit waren die Europacuprennen in Saalbach. Strategisch wäre es dumm gewesen, die Leute nicht einzusetzen. In den ersten Europacup-Speedrennen haben unsere dominiert, das freut mich, denn ich möchte nächstes Jahr Fixplätze haben.“ In den vier Saisonrennen siegten in der Abfahrt je einmal Vincent Wieser und Stefan Rieser sowie im Super-G Felix Hacker.