Was im „Fall Mayer“ jetzt wirklich zählt

Für seine größten Erfolge suchte sich Matthias Mayer stets die größt mögliche Bühne aus: Olympia! 2014 fuhr er auf der Abfahrt in Sotschi, die ihm von der ersten Sekunde an wie auf den Leib geschneidert lag, sensationell zu Gold. Sensationell deshalb, weil er erst 23 Jahre alt war und davor kein Weltcup-Rennen gewonnen hatte. Schon damals ein echtes Markenzeichen von „Mothl“ war sein gleichermaßen schelmisches wie schwer zu durchschauendes Lächeln. Vier Jahre später schlug der Kärntner in Pyeongchang neuerlich bei Olympia zu, diesmal im Super-G. Nicht einmal 24 Stunden davor waren die Österreicher in der Abfahrt (schwer) geschlagen worden, doch Mayer hatte eben wieder eine goldene Überraschung für Österreichs Ski-Fans parat. 2022 in Peking machte sich Mayer dann endgültig unsterblich und einzigartig in der Olympia-Geschichte, wieder Gold im Super-G. Mayer ist (und wird es wohl länger bleiben) damit der einzige männliche Skifahrer, der bei drei Olympischen Spielen in Folge Gold holte.