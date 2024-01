Eine Gedenkfeier als Hommage an „Kaiser“ Franz

Die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena soll eine große Würdigung des früheren Weltklassespielers werden. Bei der Veranstaltung am Freitag (15.00 Uhr) im Stadion von Bayern München gedenken Größen aus Politik und Sport des am 7. Jänner verstorbenen Fußball-„Kaisers“. Star-Tenor Jonas Kaufmann wird zu Beginn die italienische Version von „Time to say Goodbye“, dann weitere Lieder singen.