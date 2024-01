Spielen die Bayern bald in der Beckenbauer-Arena?

Beckenbauer-Denkmal?

Doch wie realistisch ist ein solches Szenario? Dazu hat sich jetzt Karl-Heinz Rummenigge geäußert. Eine Umbenennung der Arena sieht er als schwierig an: „Es gibt eine Vereinbarung mit unserem langjährigen, treuen und sehr seriösen Partner Allianz, und die gilt es zu respektieren“. Aus der Beckenbauer-Arena des FC Bayern wird also so schnell wohl nichts werden. Allerdings gibt es auch weitere Vorschläge, wie man die Legende ehren könnte. Sepp Maier regte etwa an, Beckenbauer, wie Gerd Müller, ein Denkmal vor der Arena zu errichten.