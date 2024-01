5 Rennen auf 3 Kontinenten: „Eine große Challenge“

Schon 2023 war Klaus Bachler einer der Top-Meilen-Hamsterer im GT-Sport. Was sich mit Siegen auf drei Kontinenten in drei Meisterschaften auch ausgezahlt hat. 2024 wartet ein noch dichteres Programm auf den 32-Jährigen, der alle Rennen wieder mit einem Porsche 911 GT3 R bestreiten wird. Wobei es vor allem der Saisonstart in sich hat: Bachler ist seit Mittwoch am Weg - vor ihm liegen bis 2. März nicht weniger als fünf Rennen auf drei Kontinenten! „Das ist mitunter schon eine große Challenge und Herausforderung. Aber ich habe da letztes Jahr viel gelernt - vor allem auch Richtung Jetlag-Bewältigung“, so Bachler.