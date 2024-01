Milliarden für Wirtschaft und Arbeitsplätze in NÖ

Das Land investiert daher heuer vor allem in den Wohnbau, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, in den Breitbandausbau und mit den Gemeinden in den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. Das löst laut Expertin Monika Köppl-Turyna zusätzlich 3,4 Milliarden Euro an Investitionen von Privaten aus.