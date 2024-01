CO2-Belastung in Innsbruck laut Uni im Sinkflug

30 Prozent weniger in den Pandemie-Jahren

„Die Rückgänge während der Pandemie waren in Innsbruck deutlich stärker ausgeprägt als Modellrechnungen der österreichweiten Treibhausgasbilanzierung und internationalen Bilanzierungen zu Österreich dies prognostiziert haben“, erklärt Atmosphärenforscher Thomas Karl. Durch am Boden gebliebene Flugzeuge und kaum genutzte Autos während der Lockdowns gingen in diesen beiden Jahren die Emissionen um bis zu 30 Prozent zurück.