Tesla senkt drastisch Preise für das Model Y

Damit bringt der E-Auto-Riese nicht nur die Konkurrenz in Bedrängnis, sondern verärgert auch die eigenen Kunden, Stichwort Restwert. Wer einen gebrauchten Tesla verkaufen will, muss mit deutliche Einbußen rechnen. Das ist auch ein Grund, warum Autovermieter Sixt in großem Stil Tesla abstößt.