Abheben am Tiroler Meer

Die Fahrt in 2500 Meter Höhe ist wie im Flug vergangen. Jetzt heißt es für die Passagiere: zurück auf die Erde! Wieder am Boden, packen alle mit an und verstauen mit vereinten Kräften den 30 Meter hohen Ballon wieder in seiner Hülle, wo er auf den nächsten Einsatz wartet. Für die glücklich Gelandeten gibt es eine Urkunde und eine Ballontaufe, bei der sie in die Familie der Himmelsstürmer aufgenommen werden.