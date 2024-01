Kurzparkzone macht nun endlich „Mittagspause“

Auch bei Events gratis

Das ist freilich auch in Melk nicht viel anders – seit langer Zeit fordern Wirtschaftstreibende der Stadt an der Donau finanzielle Erleichterungen in Sachen Parken. Genau hier wollte man im Rathaus nicht länger auf der Bremse stehen und schickte die Kurzparkzone kurzerhand auf Mittagspause. Seit dem Jahreswechsel werden in der sogenannten blauen Zone von 12 bis 13.30 Uhr keine Gebühren mehr verlangt. Überdies wird bei großen Events wie etwa dem Melker Advent, Kolomanikirtag, Höfefest und dem Melker Fasching die Parkraumüberwachung ausgesetzt.