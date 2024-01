Gefährliches Insekt plagt unsere Schweine im Stall

Der unerwünschte Bioinvasor richtet schwere Schäden bei den Tieren der Züchter an. Exemplarisch und zur Aufrüttelung wurde ein Fall nun von der Veterinärmedizinischen Universität Wien als Studie präsentiert. Appell der Tierärzte: Das schädliche Insekt stärker in den Fokus zu nehmen, um die Gesundheit und das Tierwohl von Schweinen zu verbessern. Doch was macht es so gefährlich?