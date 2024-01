Die ersten vollständigen Bilder des Lancia Ypsilon

So ganz unbeabsichtigt kann es nicht sein, dass die Bilder des kleinen Stromers nun in den sozialen Medien die Runde machen. Lancia braucht maximale Aufmerksamkeit, damit der Phoenix-aus-der Asche-Effekt nicht verpufft. Jedenfalls fand ein Foto-/Videoshooting in Mailand statt, mitten in der Stadt, wo natürlich Tausende Menschen unterwegs sind, keiner ohne Smartphone.