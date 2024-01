„War für Cris“: Vinicius widmet Torjubel Ronaldo

„Stolz auf meine Teamkollegen“

Medien-Angaben zufolge war Cristiano Ronaldo im Stadion und sah sich das Finale an. Der Portugiese spielte von 2009 bis 2018 für Real. Seit einem Jahr ist er in Saudi-Arabien bei Al-Nassr engagiert. Der spanische Supercup wurde zum vierten Mal in dem Land ausgetragen, Real holte ihn in dieser Zeit zweimal. Der langzeitverletzte David Alaba gratulierte via Instagram zum Erfolg. „Stolz auf meine Teamkollegen #HalaMadrid“, schrieb der Wiener.