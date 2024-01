Fußgängerin von Bus erfasst und schwer verletzt

Eine 52-jährige Fußgängerin ist am Freitag in Innsbruck von einem Linienbus erfasst, auf die Straße geschleudert und schwer an Oberkörper und Kopf verletzt worden. Die Frau hatte bisherigen Informationen zufolge die Straße überqueren wollen und dabei unmittelbar vor dem herannahenden Bus die Fahrbahn betreten. Der 49-jährige Busfahrer leitete noch ein Bremsmanöver ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.