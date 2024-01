Dunkle Gewitterwolken über den Fotovoltaik-Dächern

Diese leichtfertige Montage-Variante sei laut Bauaufsicht nicht zugelassen, da eine dauerhafte Tragfähigkeit dieser Dacheindeckung nicht gewährleistet werden könne, merkt der Experte an. Zu hoch sei das Risiko, dass derart fixierte PV-Anlagen bei einem heftigen Unwetter abgetragen werden könnten und so enormen Schaden am Haus oder sogar an Menschen anrichten.