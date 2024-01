Können Fernsehinterviews überzeugen?

Nach einem Interview mit Herbert Kickl in der ZIB2 stellt man sich erneut die Frage: Wie beeinflussen Fernsehinterviews die Zuseher? Laut aktuellen Umfragen wissen 30 % der Österreicher nicht, wen sie wählen sollen. Was ist der Grund für die aktuellen Zahlen? Hat ein Interview schon einmal Ihre Meinung geändert oder bestätigt? Welche Medien können genutzt werden, um die Wähler zielsicher zu überzeugen? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!