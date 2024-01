Seltene Schwalben einfach mit Bagger überrollt

„Wussten, dass es die Tiere gibt“

Für die Tat mussten sich am Mittwoch der Geschäftsführer des Werks und sein Baggerfahrer vor Gericht verantworten. Diese streiten die beiden auch nicht ab: „Ja, wir wussten, dass es die Tiere gibt. Am 24. Mai hab ich sie noch gesehen, am 25. waren sie aber weg, durch den starken Regen sind die Haufen abgerutscht“, beteuert der Geschäftsführer. Er beauftragte seinen Baggerfahrer mit der Entfernung. Auch dieser sagt, weder Vögel noch Brutstätten gesehen zu haben.