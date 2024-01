Medizincheck! Bayern-Transfer steht kurz bevor

„Es wird sehr emotional im Stadion“

Für den FC Bayern wird die Bundesliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim das erste Auftreten nach dem Tod von Legende Franz Beckenbauer sein. „Es wird sehr emotional im Stadion. Wir werden das am eigenen Leib spüren, auch die Spieler die noch jünger sind als ich. Wir wollen uns gleichzeitig fokussieren und den bestmöglichen Start ins Jahr haben an einem Tag, an dem wir Beckenbauer gedenken“, so Tuchel.