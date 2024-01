„Krone“-Fußballerwahl: Schwarz-weißes Quartett top

Über 11.000 Stimmen

Die den Boom im Frauen-Fußball eindrucksvoll unterstreicht. Mit ihren aktuellen 11.698 Stimmen hat sie um knapp 5000 mehr als Klub-Kollege Horvath. Die 24-Jährige, die von klein auf in 371 Spielen bei 520 Toren hält und die Linzer in die erste Liga schießen will, hat bei den Schwarz-Weißen aber ohnehin schon seit knapp einem Jahr Kultstatus. Immerhin war es Mayr, die beim Premieren-Spiel in der neu erbauten Raiffeisen Arena Ende Februar 2023 das erste Tor erzielt hatte. Das schwarz-weiße Quartett an der Spitze komplettiert Sturm-Trainer Christian Ilzer, der mit dem Cup-Titel und als zweite Kraft hinter Serienmeister Salzburg beste Werbung für den tipp3 Trainer des Jahres gemacht hat.