Riad: Pfiffe bei Trauerminute für Beckenbauer

Beckenbauer starb am Sonntag

Die deutsche Ikone war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben, wie seine Familie am Montag mitteilte. Der gebürtige Bayer gewann als eleganter Libero mit den Münchnern vier Meistertitel und dreimal den Meistercup, den Vorgänger der Champions League. Die Krönung seiner Karriere folgte 1974 mit dem WM-Titel. Zwei Jahre zuvor führte er bereits die deutsche EM-Siegermannschaft an.