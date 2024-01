Ein Österreicher machte den Golf zur Ikone

Unfassbare 36,23 Millionen Mal verkauft. Damit in der „ewigen Bestenliste“ hinter Toyota Corolla und Ford F-Pick-up die Nummer 3. Bei uns war der VW Golf 41 Jahre lang ganz an der Spitze bei den Neuzulassungen. Kaum einer in Österreich ist noch nicht in einem Golf gesessen. Für viele war es das erste eigene Auto. Auch für den eigenen Vater.