Siebenter Sieg in Folge für die Winnipeg Jets

Erfolgreicher New-York-Trip

Die Vancouver Canucks, die aktuelle Nummer zwei der NHL, holten innerhalb von 24 Stunden zwei Siege in New York. Dem 6:3 gegen die Rangers ließen die Kanadier ein 5:2 gegen die Islanders folgen. Gut in Form sind auch die Florida Panthers und die Edmonton Oilers, die jeweils acht Siege hintereinander verbucht haben. Die Oilers setzten sich bei den Chicago Blackhawks mit 2:1 durch, die Panthers besiegten in St. Louis die Blues mit 5:1.