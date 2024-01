Meta beschränkt Zugang für Jugendliche

„Wir wenden diese Einstellung bereits für Teenager an, wenn sie Instagram und Facebook beitreten, und erweitern sie nun auf Teenager, die diese Apps bereits nutzen“, erläuterte Meta in einem Blogeintrag. Die Inhalts-Kontrolleinstellungen, bekannt als „Sensitive Content Control“ auf Instagram und „Reduce“ auf Facebook, sollen es den Nutzern erschweren, auf potenziell sensible Inhalte oder Konten in Bereichen wie Search und Explore zu stoßen.