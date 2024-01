Bei den Damen ist Wiedergutmachung angesagt

In den vergangenen Tagen ging es bei Gandler, die stets ein Lächeln auf den Lippen hat, bergauf. Das soll sich in Ruhpolding in guten Ergebnissen niederschlagen. „Der Schießstand ist leichter als in Oberhof, die Strecke taugt mir voll. Jetzt wollen wir als Team zeigen, was wir draufhaben!“