Andexer stürmt aufs Stockerl, ÖSV-Damen furios

Österreichs Biathlon-Supertalent sorgt beim IBU-Cup in Martell für eine echte Sensation und stürmt in der Verfolgung auf das Podest. Die 20-Jährige, die erstmals überhaupt für Bewerbe in der zweiten Biathlon-Liga nominiert wurde, traf 17 von 20 Scheiben und war in der Loipe wie an den Vortagen eine der Schnellsten. Im Ziel fehlten der Saalfeldenerin, die dem Salzburger Olympiakader angehört, nur 34 Sekunden auf die französische Siegerin Gilonne Guigonnat (0 Fehler), Dritte wurde die Deutsche Johanna Puff (2 Fehler/+55,4).