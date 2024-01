Oberwarts verspäteter Transfer-Kracher

„In den vergangene Tagen tat sich viel. Vor allem, dass Rajko doch den Vertrag auflösen konnte, spielte uns in die Karten“, sagt Oberwarts Sportlicher Leiter Peter Lehner. Rep kickte nach seinen Engagements beim LASK, in Hartberg und Austria Klagenfurt zuletzt eineinhalb Jahre in Polen bei Nieciecza. Kontakt mit dem burgenländischen Südklub gab´s aber immer wieder. „Wenn ein Spieler wie er zu haben ist, muss man zuschlagen, genauer gesagt alles dafür tun, um das umzusetzen“, so Lehner, der von einem „super Gesamtpaket“ spricht.