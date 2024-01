Die „Meister-Pfiffe“ waren auch ein Auftrag

Das ist der Auftrag an Trainer Klauß, der ganz tief in Rapids Klub-Geschichte eingetaucht wurde. Mit einem Sondertrikot (in limitierter Auflage von nur 1899 Stück) in Anlehnung an den ersten blau-roten Zwirn werden Kapitän Burgstaller und Co. auch im Cup-Viertelfinale am 4. Februar gegen St. Pölten antreten. Der Cup ist wieder einmal die letzte Chance auf einen Titel. „Wir sind stolz auf unsere Tradition“, sagte Geschäftsführer Steffen Hofmann. „Aber wir müssen in die Zukunft schauen. Wenn wir unseren Weg konsequent weitergehen, dann wird sich der Erfolg wieder einstellen.“