Christoph Daum über Krebs: „Es wird nicht besser“

„Das ist schon belastend“

Im Kalender des 70-jährigen Sachsen ist erst einmal ein Urlaub in Thailand eingetragen. Gemeinsam mit Reiner Calmund will sich der ehemalige Mittelfeldspieler in der asiatischen Sonne erholen. „Solch ein Tapetenwechsel tut bestimmt mal gut. Mal ein paar Tage was anderes zu sehen, ist für die Psyche ganz gut“, so Daum, dem die ganzen Krankenhaus-Aufenthalte auch mental zugesetzt hätten. „Ich pendele nur zwischen zu Hause und der Uniklinik. Das ist schon belastend.“