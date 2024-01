Horror-Unfall: Schotten-Juwel kämpft um sein Leben

Wie belgische Medien berichten, kam Mebude am Sonntag mit seinem Auto von der Straße ab und fuhrt direkt in einen Baum. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und die Feuerwehr musste den schottischen Stürmer aus dem Auto befreien. Anschließend wurde der 22-Jährige in einem nahegelegenen Krankenhaus erfolgreich operiert.