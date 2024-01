Rapids Ante Bajic kehrt zu Zweitligist Ried zurück

Fußball-Bundesligist SK Rapid verkleinert weiter seinen Kader. Nach eineinhalb Jahren bei den Grün-Weißen schließt sich Offensivspieler Ante Bajic mit sofortiger Wirkung der SV Ried an. Das vermeldeten der Wiener Klub und der Zweitligist aus Oberösterreich am Freitag. Für den 28-Jährigen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, dort unterschrieb er einen Vertrag für dreieinhalb Jahre. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.