Wo staut es in Ihrer Gemeinde?

Zurzeit machen Autofahrer wegen eines Staus den Tennengau unsicher. Skurrile Abkürzungen über enge Ortsstraßen und Felder werden gewählt, um dem Stau zu entkommen. Erleben Sie in Ihrer Gemeinde Ähnliches? Wo staut es Ihrer Meinung nach zu oft? Was kann dagegen getan werden? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!