90 Jahre Skoda Superb: Der hatte mal 8 Zylinder!

So richtig rund läuft es für den Superb, seit Škoda zum VW-Konzern gehört. Während die von 1934 bis 1949 gebauten Superb den Glamour böhmischer Handwerkskunst in die kleine Klasse der Repräsentationsfahrzeuge trugen, wurden von den ab 2001 aufgelegten Superb schon 1,55 Millionen Fahrzeuge verkauft. Der Škoda Superb ist unkonventionell durch kreativen Luxus, den es in der bezahlbaren Mittelklasse sonst nicht gibt. So überrascht der Tscheche mit Details wie Leuchteinheiten im Stil böhmischer Glaskunst und im Fond bietet er das Raumangebot einer Chauffeurslimousine - tatsächlich dient er sogar als Staatskarosse.