Alarm! In diesen Hallen leuchtet die Rote Laterne

Wie etwa im Merkur Eisstadion, wo die Graz99ers seit Wochen am Tabellenende feststecken - und mit nur neun Siegen in bislang 33 Spielen satte 17 Punkte von ihrem Saisonziel, dem Einzug in die Pre-Play-offs, entfernt sind. „Unser Start in die Saison hat uns alles kaputtgemacht. Wir hätten in der Anfangsphase der Meisterschaft fünf bis sechs Spiele gewinnen können. Dann würde auch die jetzige Tabellensituation eine komplett andere sein. Aber das haben wir selbst verschuldet“, zeigt sich der schwedische Coach Johan Pennerborn geläutert.