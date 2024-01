Französisches Tennisteam im Halbfinale gegen Polen

Zum Auftakt konnte Caroline Garcia gegen Norwegens Malene Helgo in drei Sätzen den Sieg davontragen und schaffte damit die Basis für den Aufstieg. Doch kurz kam beim norwegischen Team nochmal die Hoffnung auf den Einzug ins United-Cup-Halbfinale auf. Casper Ruud besiegte im zweiten Match des Viertelfinales in Sydney nämlichAdrian Mannarino in zwei Sätzen (6:1, 6:4).