Ski-Ass gibt Comeback 3 Monate nach Knöchelbruch!

„Habe mir selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht! Erstmals wieder zurück zwischen den Toren und es hat sich gut angefühlt. Dank an alle, die mir auf dem Weg zurück geholfen haben“ - mit diesen Worten und einem Bild von sich in voller Ski-Montur auf der Piste hatte Luitz kurz vor Weihnachten via Instagram schon angedeutet, dass er schneller in den Weltcup zurückkommen könnte als gedacht. Dass es nun gar schon für Adelboden reicht, überrascht dann aber doch …