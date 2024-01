TV-Moderator droht NFL-Star Rodgers mit Klage

Aaron Rodgers gilt als einer der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte, aber auch als umstrittene Persönlichkeit. Warum, das stellte er zuletzt bei einem Auftritt in der „Pat McAfee Show“ erneut unter Beweis. Denn Rodgers brachte mit seinen Aussagen den bekannten US-Moderator Jimmy Kimmel in Verbindung zum Missbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein. In den kommenden Tagen soll eine Liste mit 177 Prominenten veröffentlicht werden, die Kontakt zu Sexualstraftäter Epstein hatten. Laut Rodgers könnte auch Kimmels Name auf der Liste sein: „Viele Leute, darunter auch Jimmy Kimmel, hoffen wirklich, dass das niemals herauskommt“, tönte Rodgers.