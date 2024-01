Ist Liverpool jetzt heimlicher Favorit bei Mbappé?

Real stellt Ultimatum

PSG will aber weiter um seinen Star kämpfen und doch noch eine Vertragsverlängerung hinbekommen. Zudem galt lange Zeit ein Wechsel zu Real Madrid als beschlossene Sache. Allerdings ist wohl weiterhin keine Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Real soll dem Franzosen gar ein Ultimatum gesetzt haben. Bis zum 15. Jänner soll sich der 25-Jährige entscheiden, ob er nach Madrid wechseln will. Nach Ende der Frist würde sich Real sonst aus dem Transfer-Rennen verabschieden. Und damit die Tür für Liverpool noch weiter aufstoßen.