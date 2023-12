Mbappe: Letztes Angebot und Ultimatum von Real

Entscheidungsfrist bis 15. Jänner

Wie die spanische Sportzeitung „As“ berichtet, hat Real Madrid deswegen vor, Mbappe ein finales Angebot am 1. Jänner zu machen. Ein weiteres „Hin und Her“ soll zudem vermieden werden, indem der Weltmeister von 2018 eine Entscheidungsfrist bis zum 15. Jänner gestellt bekommt, ob er im kommenden Sommer in die spanische Hauptstadt wechseln will oder nicht. „Mündliche Vereinbarungen“ soll es dieses Mal keine geben.