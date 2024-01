Bahati Venus versendet halb nackte Neujahrsgrüße

Den Jahreswechsel verbrachte Bahati Venus in „bella Italia“, wie sie krone.at verriet. Und weil in der Heimat ihres Verlobten Marzio die Temperaturen wohl etwas milder waren als in Österreich, entschied sich die „Forsthaus Rampensau“-Kandidatin für ein ganz besonders freizügiges Neujahrs-Outfit.