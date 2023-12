Die „Lotto-Fee“ fliegt auf Oberösterreich

Glücksengerl fliegt auf OÖ

Die „Lotto-Fee“ scheint sich im Land ob der Enns ohnehin besonders wohlzufühlen. In keinem anderen Bundesland gab es mit zwölf Sechsern mehr als bei uns – Niederösterreich und die Steiermark folgen mit jeweils elf. Der mit Abstand höchste Gewinn ging am 4. Juni an einen Steirer: 7,3 Millionen Euro nach einem Sechsfachjackpot.