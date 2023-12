„Tschako“ ist vorausgegangen

Es gibt nicht allzu viele Menschen, die mit derart vielen Talenten gesegnet sind, wie Raimund Jäger es war. Und noch weniger leben sie wohl derart exzessiv aus, wie Tschako das getan hat. Geboren 1961 in Linz als Sohn des bekannten Musikers Otto Jäger (Bruno-Pinter-Trio), stand er bald selbst auf der Bühne: Er spielte im „Roten Engel“ in Wien und im „Metropol“ genauso wie im Hamburger „Schmidt-Theater“. Die Formationen, in denen er mitwirkte, waren zahlreich, etwa „Tschako & Kapelle“, „Drahdiwaberl“ oder das „Paranoia Orchestra“. Mit Markus Linder unterhielt er als „Tschako & der kleine Prinz“ das Publikum mit Songs der Comedian Harmonists, mit Falko Mätzler und Stefan „Frecher“ Rast bildete er die Avantgarde-Band „P“.